Опрос: ЕС признан самой надежной международной организацией в Азербайджане

12 июля 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Европейский союз (ЕС) признан самой надежной международной организацией в Азербайджане (35 процентов), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный ЕС в стране.

Далее следуют ООН (25 процентов), НАТО (20 процентов) и Евразийский экономический союз (25 процентов).

Как отмечается, 46 процентов населения Азербайджана имеют позитивное представление о ЕС, 31 процентов участвующих в опросе относятся к ЕС нейтрально, восемь процентов - негативно, а 15 процентов - никогда не слышали о ЕС.

По итогам опроса, 78 процентов респондентов считают, что самая большая ценность, связанная с ЕС - это экономическое благополучие, 78 процентов - верховенство закона, 77 процентов - права человека.

Кроме того, 74 процентов считают, что отношения между ЕС и Азербайджаном хорошие, 14 процентов - плохие, 12 процентов полагают, что эти отношения нейтральны.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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