Кямран Алиев провел важные встречи с государственными деятелями Монголии (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Заместитель генерального прокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, вице-президент Международной ассоциации прокуроров Кямран Алиев 9-11 июля текущего года находился с официальным визитом в столице Монголии Улан-Баторе, где провел официальные встречи с председателем Великого государственного хурала Монголии, генеральным прокурором Монголии, начальником Независимой службы по борьбе с коррупцией Монголии, а также с министрами юстиции и МВД Монголии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

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