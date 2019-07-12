Кямран Алиев провел важные встречи с государственными деятелями Монголии (ФОТО) (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Заместитель генерального прокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, вице-президент Международной ассоциации прокуроров Кямран Алиев 9-11 июля текущего года находился с официальным визитом в столице Монголии Улан-Баторе, где провел официальные встречи с председателем Великого государственного хурала Монголии, генеральным прокурором Монголии, начальником Независимой службы по борьбе с коррупцией Монголии, а также с министрами юстиции и МВД Монголии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

В ходе встречи с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром Кямран Алиев подчеркнул, что отношения дружбы и взаимного доверия между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, являются платформой для развития политических, экономических и культурных связей, опирающихся на глубокие исторические корни между двумя народами, создают широкие возможности в укреплении двусторонних отношений, а также проинформировал о решительных мерах борьбы с коррупцией, осуществляемых в Азербайджане.

Кямран Алиев также особо отметил, что исполнение поручений и рекомендаций, вытекающих из указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года вносит большой вклад в процесс укрепления законности и правопорядка в Азербайджане.

Затем в рамках двусторонней встречи, проведенной с генеральным прокурором Монголии Жаргалсайханом Банзрагчийном, Кямран Алиев как вице-президент Международной ассоциации прокуроров, проинформировал собеседника о деятельности и основных направлениях Международной ассоциации прокуроров, обладающей статусом консультанта в Экономическом и социальном совете ООН, и объединяющей в себе более 100 государств, обменялся в связи с этим, мнениями по сотрудничеству между генеральной прокуратурой Монголии и Международной ассоциацией прокуроров, а также, существующим возможностям для большего использования эффективной деятельности Ассоциации.

На встрече с начальником Независимой службы по борьбе с коррупцией Монголии Дашдаваа Зандраа состоялся широкий обмен мнениями по приумножению международных и региональных усилий в сфере борьбы с коррупцией, носящей транснациональный характер в современное время, подчеркнута важность усиления ресурсов внутренней борьбы обеих стран для укрепления сотрудничества, принятие решений с единой и решительной позиции и в международной плоскости.

На встречах с министрами юстиции и МВД Монголии Кямран Алиев предоставил подробную информацию о последовательных и целенаправленных реформах, обеспечивающих развитие этих сфер в Азербайджане.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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