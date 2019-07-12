Али Гасанов: Динамично развивающийся современный Азербайджан является шедевром Гейдара Алиева (версия 2)

12 июля 2019 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Динамично развивающийся, отличающийся собственным стилем в региональной и мировой политике современный Азербайджан является шедевром Гейдара Алиева.

Об этом на мероприятии, посвященном 50-летию прихода к политической власти общенационального лидера Гейдара Алиева, сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, сообщает в пятницу Trend.

Выступая на мероприятии, Гасанов отметил, что своим умением глубоко мыслить, мудрой и дальновидной политикой, уникальными лидерскими качествами, сильной политической волей, особым талантом управлять и умением руководить Гейдар Алиев возвысился до уровня общенационального лидера в Азербайджане, и являлся выдающимся политическим и государственным деятелем, сильной личностью, занявшей особое место в мировой истории.

По словам Али Гасанова, Гейдар Алиев направил свой незаурядный талант, глубокий ум, знаний и умение на реализацию идей национальной государственности, спас свою страну и свой народ от тяжких испытаний, был великим азербайджанцем, обеспечившим динамичное развитие страны.

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