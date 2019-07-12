Али Гасанов: Динамично развивающийся современный Азербайджан является шедевром Гейдара Алиева (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Динамично развивающийся, отличающийся собственным стилем в региональной и мировой политике современный Азербайджан является шедевром Гейдара Алиева.

Об этом на мероприятии, посвященном 50-летию прихода к политической власти общенационального лидера Гейдара Алиева, сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, сообщает в пятницу Trend.

Выступая на мероприятии, Гасанов отметил, что своим умением глубоко мыслить, мудрой и дальновидной политикой, уникальными лидерскими качествами, сильной политической волей, особым талантом управлять и умением руководить Гейдар Алиев возвысился до уровня общенационального лидера в Азербайджане, и являлся выдающимся политическим и государственным деятелем, сильной личностью, занявшей особое место в мировой истории.

По словам Али Гасанова, Гейдар Алиев направил свой незаурядный талант, глубокий ум, знания и умения на реализацию идей национальной государственности, спас свою страну и свой народ от тяжких испытаний, был великим азербайджанцем, обеспечившим динамичное развитие страны.

«Всю жизнь его отличала любовь к Родине, привязанность к азербайджанскому народу и государству. Как во время работы во всех сферах в годы советской власти, так и в период независимости, Гейдар Алиев всегда достойно служил родному Азербайджану, превратив страну из преимущественно аграрной республики в сильное, обладающее научно-техническим потенциалом, динамично развивающееся промышленное государство. Великий лидер также обеспечил социально-экономический и культурный прогресс страны, достигнув исключительных успехов в сохранении национально-духовных ценностей, обычаев и традиций, формировании национальной элиты, воспитании здорового и интеллектуального молодого поколения. В начале 1990-х годов, накануне распада СССР, когда в Азербайджане возникло гражданское противостояние, поднял голову этнический сепаратизм, когда друг за другом оккупировались азербайджанские земли, страна изнутри и извне втягивалась в серьезный хаос и анархию, день ото дня углублялся социально-политический кризис, Гейдар Алиев, подвергая свою жизнь опасности, вернулся из Москвы, осуществив настоящую историческую миссию по созданию национально-гражданского единства в стране, спасению и сохранению государственности, восстановлению независимости страны», - отметил Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана сказал, что, несмотря на всю тяжесть и трудности, деятельность Гейдара Алиева в 1990-1993 годы - присоединение к борьбе своего народа за национальную свободу и независимость, и фактически руководство движением в борьбе за независимость, являются яркими страницами азербайджанской государственности и национальной истории: «В 1993 году, когда азербайджанская государственность стояла перед тяжкими испытаниями, и столкнулась с угрозой исчезновения, Гейдар Алиев отозвался на призыв народа, по его требованию и поддержке вновь вернулся к руководству страны и, осуществив особую миссию, стал СПАСИТЕЛЕМ национальной государственности.

В последующие 10 лет - 1993-2003 годы в независимом Азербайджане под руководством Гейдара Алиева были созданы основы национального развития – обеспечены внутренняя стабильность, законность, социальная справедливость, национальная солидарность, сформированы основы внутренней и внешней политики, государственного управления, новых экономических, политических и социальных отношений Азербайджана, обеспечено строительство демократического государства и гражданского общества, а также разработана и осуществлена стратегия развития страны во всех сферах.

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