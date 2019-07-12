Минобороны Азербайджана: США никогда не продавали нам оружие

12 июля 2019 21:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство обороны прокомментировало законодательную инициативу члена Палаты представителей Конгресса США Бреда Шермана о наложении запрета на продажу вооружений США Азербайджану, что "угрожает гражданским самолетам в воздушном пространстве Нагорного Карабаха".

Как сообщили в пятницу Trend из минобороны, выступление с такой инициативой, на самом деле выглядит странно.

"Потому что, США никогда не продавали нам оружие. Несмотря на это, Азербайджан в достаточном количестве закупает оружие и военную технику у стран, обладающих передовыми военными технологиями мирового уровня.

Средства противовоздушной обороны различного типа, имеющиеся на вооружении военно-воздушных сил Азербайджана, способны обеспечить полную защиту нашего воздушного пространства, и при возникновении угрозы принять ответные меры.

Кроме этого, конгрессмену должно быть известно, что Нагорный Карабах - территория Азербайджана и, поскольку, является зоной конфликта, Международная организация гражданской авиации, уже давно полностью запретила полеты гражданской авиации в данном направлении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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