Посол: Экономические и культурные связи Франции и Азербайджана находятся на высоком уровне

12 июля 2019 22:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Политический диалог между Азербайджаном и Францией усиливается, как сообщает Trend, об этом сказала посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше на мероприятии, посвященном Дню независимости Франции

Посол также подчеркнула значимую роль Азербайджана в создании связей между Азией и Европой, благодаря крупным энергетическим и транспортным проектам.

Буше подчеркнула значимость визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой во Францию в марте этого года.

"Наши экономические и культурные связи находятся на высоком уровне и этот визит доказал, что есть огромный потенциал для еще большего развития связей", - сказала она.

По словам посла, визит огромной бизнес-делегации, состоящей из компаний, вовлеченных в 12 разных секторах во главе с президентом Бизнес-совета Организации предпринимателей Франции (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье, свидетельствует о растущем интересе французских компаний к Азербайджану.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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