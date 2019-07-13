Штурмовики ВВС Азербайджана совершили вылеты с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки штурмовики Су-25, базирующиеся на одной из авиабаз Военно-воздушных сил (ВВС), провели летные тренировки с боевой стрельбой, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С целью повышения боеготовности летного состава и сохранения её на высоком уровне плановые полеты были проведены в дневное и ночное время.

Авиационные средства, совершившие вылеты в групповом порядке из аэродромов базирования, нанесли авиаудары бомбами и ракетами разного калибра по обозначенным на полигонах и освещенным с воздуха наземным целям условного противника.

В ходе плановых тренировок поставленные задачи были успешно выполнены летным составом, а результаты боевых стрельб были высоко оценены.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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