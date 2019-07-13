Президент Ильхам Алиев: Мы возлагаем большие надежды на объективную позицию Франции, как сопредседателя МГ ОБСЕ, в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

13 июля 2019 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона по случаю национального праздника Французской Республики, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Французской Республики.

Азербайджано-французские связи имеют добрые традиции. Предпринимаемые нами шаги, направленные на развитие и дальнейшее укрепление отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами, непосредственно обогащают эти традиции.

С чувством удовлетворения хочу отметить, что наше взаимовыгодное сотрудничество характеризуется широким спектром. Политические контакты на высшем уровне сопровождаются нашим взаимодействием в экономической и гуманитарной сферах.

Наряду со всем этим, мы возлагаем большие надежды на решительную и объективную позицию Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, на Ваши, господин Президент, личные усилия в урегулировании самой болезненной проблемы, с которой столкнулся наш народ, – армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Конфликт должен быть урегулирован мирным путем и справедливо в соответствии с нормами и принципами международного права, требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, положениями Хельсинкского заключительного акта, в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному французскому народу – постоянного мира и благосостояния, - говорится в поздравлении главы государства.

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