Президент Ильхам Алиев взял под особый контроль происшествие в Шеки (версия 2)

14 июля 2019 15:57 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:39)

БАКУ /Trend/ - Происшествие, произошедшее в Шеки, и лечение пострадавших находится под особым контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом, как передает Trend, говорится совместном сообщении пресс-служб Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана.

В сообщении говорится, что 14 июля примерно в 12:00 на территории Дворца шекинских ханов с дерева, посаженного в 1530 году, внезапно сломалась ветка диаметром примерно в 50 сантиметров и упала на туристов. В результате 19 человек получили травмы различной степени и были оперативно доставлены в Шекинскую районную центральную больницу.

"Им была оказана первичная медицинская помощь. Из-за того, что состояние четырех пострадавших тяжелое, они находятся в реанимации.

Опытный реаниматолог, нейрохирург, травматолог и другие врачи министерства здравоохранения были отправлены в Шекинский район на вертолетах министерства чрезвычайных ситуаций. В то же время для выяснения причин инцидента в Шеки были направлены ответственные лица МЧС, министерства экологии и природных ресурсов, министерства культуры и Генпрокуратуры.

В связи с происшествием созданы горячие линии Генпрокуратуры (012 492 55 40), МЧС (112) и минздрава (012 498 78 46).

Происшествие и лечение пострадавших лиц находится под особым контролем главы государства.

Общественности будет представлена дополнительная информация о причинах происшествия", - говорится в сообщении.

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