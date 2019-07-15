Лейла Абдуллаева: Самое важное для Азербайджана заключить соглашение, в котором полностью отражены его интересы (ВИДЕО)

15 июля 2019 20:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В своей внешней политике Азербайджан придает большое значение отношениям с ЕС, активно участвует во многих его программах. Азербайджан воспринимается как важный партнер ЕС. Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает в понедельник Trend.

Как отметила глава пресс-службы, следует особо подчеркнуть, что геостратегическая позиция страны увеличивает интерес стран-членов ЕС к Азербайджану. Визит президента Совета ЕС Дональда Туска в Баку и его встреча с Президентом Ильхамом Алиевым внесли свой положительный вклад в отношения между Азербайджаном и ЕС. Неслучайно характеризуя Азербайджан как уникальную страну, руководитель ЕС высоко оценивает связи Азербайджана, как с Востоком, так и с Западом. С абсолютной уверенностью могу сказать, что отношения ЕС и Азербайджана успешно развиваются, и многочисленные встречи между сторонами рассчитаны на дальнейшее сотрудничество. Это отвечает интересам, как Азербайджана, так и Европы.

Говоря об интенсифицирующихся отношениях между Азербайджаном и ЕС, необходимо уделить особое место и двусторонним визитам высокого уровня: «Это очень важно, поскольку реализация таких визитов вносит особый вклад в продвижение сотрудничества и партнерства. Один из этих визитов состоялся на прошлой неделе - визит президента Совета ЕС Дональда Туска в Азербайджан».

Абдуллаева отметила, что переговоры, проводимые по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС, обеспечат плодотворный результат: «В данном контексте хотелось бы отметить, что самое важное для Азербайджана заключить соглашение, в котором полностью отражены его интересы. С этой точки зрения время не самый главный фактор, куда важнее – суть этого соглашения. Большая часть соглашения уже согласована в ходе проведенных переговоров, и надеемся на подписание в ближайшем будущем соглашения, которое будет отвечать интересам обеих сторон».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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