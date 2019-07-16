Азербайджан примет участие в Армейских международных играх - 2019

Свыше 5 тыс. военнослужащих в составе 200 команд станут участниками Армейских международных игр - 2019 (АрМИ-2019). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны.

"Всего в ходе АрМИ-2019 будет проведено 32 конкурса на территории 10 государств (России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Монголии и Узбекистана). В военных играх примет участие более 200 команд, в состав которых вошли более 5 тыс. военнослужащих", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что на территории России пройдет 15 конкурсов.

Армейские международные игры пройдут с 3 по 17 августа 2019 года.

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