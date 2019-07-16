Эльмар Мамедъяров: Урегулирование конфликта укрепит мир и процветание в регионе (ФОТО)

16 июля 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Урегулирование конфликта укрепит мир и процветание в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе встречи с председателями комитетов по внешним связям турецкого и грузинского парламентов Волканом Бозкыром и Софио Кацаравой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

Также, в мероприятии участвовал председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Самед Сеидов.

Мамедъяров, отметив регулярное проведение трехсторонних встреч на уровне министров, особо подчеркнул, что парламентская дипломатия играет значительную роль в развитии сотрудничества.

Министр проинформировал гостей об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, выразив уверенность в том, что урегулирование конфликта укрепит мир и процветание в регионе, а после этого, проектами, осуществляемыми по инициативе Азербайджана, сможет воспользоваться и армянский народ.

Гости сообщили, что в направлении расширения межпарламентских связей регулярно ведутся обсуждения. Затронув региональные конфликты, они отметили важность их урегулирования согласно принципам международного права, в рамках признанных на международном уровне границ и территориальной целостности.

В ходе встречи стороны обсудили проекты, осуществляемые с участием трех стран, а также другие вопросы представляющие взаимный интерес.

Отметим, что накануне состоялось очередное трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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