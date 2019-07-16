В Академии службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева прошла выпускная церемония

БАКУ/Trend/ - На мероприятии в Академии Службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева, посвященном очередному выпуску курсантов, участвовали начальник Службы государственной безопасности генерал-лейтенант Али Нагиев, руководящие сотрудники СГБ, ветераны органов безопасности, профессорско-преподавательский состав академии и родители выпускников.

Участники мероприятия отдали дань уважения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, у его памятника были возложены цветы, передает во вторник Trend .

Мероприятие продолжилось в актовом зале академии, где минутой молчания вновь почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, прозвучал государственный гимн.

Али Нагиев поздравил выпускников, их родителей, преподавательский состав академии, пожелал молодым офицерам успехов в службе, а также дал свои поручения и наставления, рассказал о предстоящих задачах.

Начальник службы выразил уверенность в том, что молодые офицеры успешно применят полученные знания в деле обеспечения независимости и безопасности родины, под мудрым руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева с честью будут служить во имя обеспечения национальных интересов Азербайджана.

Али Нагиев отметил, что идея создания высшего учебного заведения органов спецслужб принадлежит общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Обеспечение органов безопасности специалистами, профессиональными кадрами и постоянное повышение уровня их подготовки является приоритетной задачей, сказал он.

Начальник службы подчеркнул, что в результате последовательной стратегии развития, осуществляемой достойным преемником Гейдара Алиева, Ильхамом Алиевым, повышаются показатели качества в том числе, в сфере образования. Благодаря заботе и вниманию главы государства и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой науке и образованию в стране для молодежи созданы все условия для формирования профессионалов высокого уровня. Академия имени Гейдара Алиева ГСБ занимает в этом плане лидирующее место, сказал Нагиев.

Было отмечено, что самый почетный и запоминающийся период столетней истории органов безопасности Азербайджана тесно связан с именем великого лидера. Личный состав СГБ, остающийся верным идеям и наследию общенационального лидера, прилагает все усилия для того, чтобы оправдать имя достойного преемника этой школы. Глава государства оказывает заботу всем государственным органам, в том числе Службе государственной безопасности. Улучшается материально-техническое обеспечение, осуществляются необходимые меры для повышения оперативно-боевой подготовки личного состава, укрепления его социальной защиты.

Начальник службы с уверенностью заявил, что и в дальнейшем личный состав СГБ своевременно и с готовностью будет выполнять все приказы и указания Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Далее Али Нагиев вручил дипломы молодым офицерам, окончившим академию с отличием. После вручения дипломов другим выпускникам была сделана памятная фотография перед памятником великого лидера.

Родители выпускников выразили признательность главе государства Ильхаму Алиеву и Первому-вице президенту Мехрибан Алиевой за прекрасные условия в академии, всестороннюю заботу и внимание, а также с чувством гордости и удовлетворения прокомментировали начало службы своих детей в рядах верных защитников Родины.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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