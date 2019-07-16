Али Гасанов: Уверены, что попытки желающих посеять семена раздора между дружественными азербайджанским и грузинским народами окажутся безрезультатными (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:05)

БАКУ/Trend/ - Уверены, что попытки желающих посеять семена раздора между дружественными азербайджанским и грузинским народами окажутся безрезультатными.

Об этом Trend сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, комментируя инцидент, произошедший на пограничной заставе "Кешикчи гала".

Али Гасанов сказал, что 14 июля на пограничном пункте «Кешикчи гала» группой граждан Грузии был совершен инцидент в отношении азербайджанского дежурного погранотряда. В результате принятых Государственной пограничной службой безотлагательных мер инцидент был устранен и на территории обеспечена безопасность:

"Следует отметить, что в целом развитие в последние месяцы по восходящей подобного типа провокаций, полностью противоречащих духу стратегических отношений между Азербайджаном и Грузией, не может не вызывать определенных вопросов. На обсуждениях на уровне экспертов обеих сторон уже звучат мысли о том, что, как видно, сформировавшиеся между двумя соседними государствами отношения дружбы и стратегического партнерства кого-то серьезно беспокоят, и есть силы, пытающиеся противопоставить эти страны и их народы. На обсуждениях также звучат определенные мнения о том, что это за силы.

Последняя провокация против азербайджанских пограничников, несомненно, преследует цель нанести прямой удар по отношениям между государствами, поэтому соответствующие структуры обеих стран должны были провести серьезное расследование, выявить силы, которые совершили данную провокацию, и принять в отношении их действенные меры. Посол Грузии в Азербайджане уже был приглашен в Министерство иностранных дел, у него потребовано дать соответствующее разъяснение в связи с этим вопросом. Министерство иностранных дел Грузии также выступило с заявлением, осуждающим данный инцидент, и обещало провести серьезное исследование в этом направлении и привлечь виновных к ответственности.

Конечно, мы уверены в том, что азербайджанский и грузинский народы и впредь, проявляя в такие моменты выдержку и мудрость, не допустят эмоций, а соответствующие официальные инстанции принципиально обеспечат выявление и наказание сил и лиц, заинтересованных в совершении данных деяний, обострении отношений между двумя дружественными странами. Нельзя допускать, чтобы неизвестные круги выступали в плоскости межгосударственных отношений, таким попыткам необходимо раз и навсегда положить конец".

Помощник Президента добавил, что вместе с тем, следует с сожалением отметить, что в произошедших событиях отчетливо проявляются геополитические интересы крупных сил и их попытки манипулировать внутренними политическими силами: "Кроме того, находящиеся в основном под внешним воздействием некоторые заинтересованные политические группы как в Грузии, так и Азербайджане, пытаются воспользоваться произошедшим инцидентом и использовать такие чувствительные моменты в борьбе за власть. Как видно, упомянутые группы открыты для манипуляции третьих сил, желающих воспользоваться сложившейся ситуацией, религиозно-историческими стереотипами, и порой намеренно играют добровольную роль инструмента для внешнего воздействия. Мы и раньше разоблачали попытки использования возможностей «пятой колонны» против стратегических интересов нашей страны и, говоря о необходимости недопущения этого, имеем в виду именно такие случаи.

Уже давно слышны провокационные заявления желающих разжечь новый очаг конфликта на Кавказе о нарушении дипломатических отношений, вооружении. Цель, конечно же, заключается в навязывании своих амбиций Азербайджану и Грузии путем разжигания нового очага конфликта на Южном Кавказе. Для этого они пытаются, с одной стороны, обострить внутренние политические раздоры в Грузии, а с другой, - организовав провокационные призывы внутренних радикальных групп в Азербайджане в связи с процессами в этой стране, накалить национально-гражданские чувства и создать на этом фоне противостояние. Однако хотелось бы, напомнив им об инциденте с самолетом в 2015 году, который чуть ли не стал причиной противостояния между Турцией и Россией, отметить в качестве примера, как мудро стороны вышли из крупного дипломатического скандала. В тот период по обе стороны также звучали призывы к выяснению отношений на поле боя. Однако Москва и Анкара не пошли на провокации, изучили корень вопроса, были выявлены виновники, и инцидент, грозивший серьезными последствиями, был устранен.

Поэтому граждане Азербайджана и Грузии не должны поддаваться на провокационные призывы. Сегодня время не эмоциональных призывов и импульсивного поведения, а демонстрации выдержки и мудрости".

Али Гасанов подчеркнул, что обсуждения, связанные с демаркацией и делимитацией границ Азербайджана, проводятся не только с Грузией: "Если обратиться к истории, то можно убедиться в том, что территория пограничного отряда «Шамкир», где произошел этот случай, не единственная пограничная линия, где имели место инциденты в данном вопросе. Однако азербайджанской общественности также хорошо известно, что во время споров, инцидентов наши дипломаты и пограничники на обсуждениях, кажущихся порой тяжелыми, утомительными, никогда не теряли выдержки, настойчиво и профессионально защищали национальные интересы, ни на шаг не отступая от справедливой позиции Азербайджана, и так будет и впредь.

Связи между мудрыми грузинским и азербайджанским народами имеют очень глубокие исторические корни, никому до сих пор не удавалось противопоставить эти народы друг другу, посеять между ними семена раздора. Исторический опыт наших отношений свидетельствует о том, что наши судьбы также очень похожи и связаны друг с другом. Этот исторический опыт учит нас не противостоянию, а партнерству, совместной защите независимости, совместной интеграции в цивилизованный мир. Продемонстрировав образец успешного сотрудничества в экономической сфере, реализовав важные энергетические и транспортные проекты, приносящие обеим странам большие дивиденды, мы показали миру самый яркий пример активного партнерства. В судьбоносные для наших стран моменты мы своей практической работой показали, что значит дружеская поддержка, преданность этой дружбе. Уверены, что и впредь попытки желающих посеять семена раздора между дружественными азербайджанским и грузинским народами будут безрезультатными. Стремления занять радикальную позицию и втянуть народы, государства в провокацию, противопоставить их обречены на поражение перед атмосферой мудрости, взаимного доверия, выдержавшего испытание веков, а экстремистские инициативы тех, что, позабыв о новых реалиях нашего региона, тоскуют по средневековью, потерпят крах".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.