В «АзИз» состоялось мероприятие, посвященное 50-летию прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева

БАКУ/Trend/ - В Азербайджанском Культурном центре «АзИз» отметили одну из самых важных дат в истории Азербайджана, 50-летие прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу "АзИз".

«В эти дни ровно 50 лет тому назад Алиев Гейдар Али Рза оглы возглавил управление Азербайджанской ССР. Именно в это время республика нуждалась в сильном, добросовестном и неподкупном руководителе. Помимо борьбы с недостатками, необходимо было наладить развитие основных направлений промышленности и сельского хозяйства. Большие изменения требовались в системе медицинского обслуживания и высшего образования. С самого начала своей деятельности Гейдар Алиевич делал всё возможное, чтобы принести пользу своей республике, своей нации, своему народу. Даже будучи отстранённым от власти на некоторое время Гейдар Алиев продолжал отстаивать интересы азербайджанского народа, добивался справедливости в решении Нагорно-Карабахского конфликта, и, в конце концов, остановил кровопролитную войну, которая унесла жизни тысяч молодых людей», - говорится в сообщении.

Как отмечается, когда Гейдар Алиев в 1993-м году пришёл во второй раз к власти уже в независимом Азербайджане, то и тогда ему досталась страна с окончательно разваленной экономикой, полным беспределом чиновников, а народ находился в состоянии гражданской войны.

«Для того, чтобы восстановить нормальную жизнь в Азербайджане, необходим был мудрый, опытный руководитель, которому бы верил народ, и этим человеком стал Гейдар Алиев. Именно с приходом к власти Гейдара Алиева жизнь в Азербайджане стала интенсивно налаживаться, а народ избавился от хаоса, который царил в то время во всей стране», - говорится в сообщении.

Обо всём этом рассказал гостям Азербайджанского Культурного центра член правления «АзИз» Михаил Сальман. Доклад, снабжённый обширным фото и видеоматериалом, вызвал большой интерес у слушателей, некоторые из которых сами были свидетелями всех тех событий и знали о Гейдаре Алиеве, как о большом интернационалисте, добром и интеллигентном человеке, мудром и дальновидном политике.

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