В воинском объединении азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы (ФОТО)

17 июля 2019 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2019 год, проведены учебно-методические сборы с командирами и заместителями командиров батальонов, дивизионов соединений и частей воинского объединения, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе сборов были проверены теоретические знания и практические навыки офицеров по боевой подготовке, вождению и стрельбе.

Во время зачетов по физической подготовке и другим специальностям офицеры показали высокие результаты.
В завершении учебно-методических сборов командиры и заместители командиров батальонов и дивизионов выполнили задачи по управлению подразделениями и огнем в ходе учений с боевой стрельбой в ночное время.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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