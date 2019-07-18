Нацагентство по разминированию территорий обезвредило в Азербайджане порядка 804 тысяч мин и боеприпасов

18 июля 2019 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 2015 года и по настоящее время Национальное агентство по разминированию территорий (ANAMA) провело безотлагательные операции на основании обращений местных исполнительных органов и других структур, обследовав 3 813 674 квадратных метров территорий. В результате чего было обнаружено и обезврежено 16 493 мин и не разорвавшихся боеприпасов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

За все время деятельности ANAMA было расчищено 535 миллиона 431 256 тысяч квадратных метров территорий, и обнаружено и обезврежено 803 907 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В рамках сотрудничества Агентства с NATO/NSPA в 2005-2011 годы были успешно проведены операции по расчистке 5,7 миллиона квадратных метров и в 2012-2018 годах - 66 миллионов квадратных метров территорий, и в общей сложности обезврежено 658 526 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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