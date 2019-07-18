За полгода гражданство Азербайджана приняли 75 человек - госслужба миграции

БАКУ /Trend/ - Обращения, с целью получения разрешения на постоянное проживание в Азербайджана, в основном поступают от граждан Грузии, России, Турции, Ирана, Украины и других стран.

Об этом, в ходе пресс-конференции, посвященной итогам шести месяцев текущего года, сказал начальник Государственной службы миграции Азербайджана Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, за шесть месяцев этого года в гражданство Азербайджана приняли 75 человек.

«Разрешение на постоянное проживание было выдано 1694 лицам, из которых 347 - граждане Грузии, 225 – России, 95 – Турции, 43- Украины и Ирана. В то же время, общее число разрешений на постоянное проживание сократилось на 31 процент ».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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