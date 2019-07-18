Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и ЕС и дальше будет развиваться согласно взаимным интересам

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента. Убежден, что сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом и впредь будет успешно развиваться в наших взаимных интересах. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной работе", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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