Закир Гасанов встретился с новым послом Украины в Азербайджане

18 июля 2019 20:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 18 июля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Украины Владиславом Каневским.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на оборонное ведомство, министр поздравил посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

Отметив, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной идет, как в двустороннем формате, так и в рамках различных программ НАТО, министр Гасанов выразил надежду, что это сотрудничество будет и далее продолжаться.

Выразив удовлетворение началом своей дипломатической деятельности в Азербайджане, посол подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-украинских отношений, в частности, сотрудничества в военной сфере.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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