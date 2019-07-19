МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в Японии

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших во время пожара, произошедшего в студии аниме в японском городе Киото, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на страницу МИД в Tvitter.

«Опечалены в связи с погибшими во время пожара, произошедшем в студии аниме в японском городе Киото. Выражаем соболезнования японскому народу, семьям тех, кто потерял жизни во время пожара, желаем скорейшего исцеления пострадавшим», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Как ранее сообщал ТАСС, пожар произошел из-за умышленного поджога.

По последним данным, в результате пожара погибли 23 человека, еще 35 получили ранения. Всего на момент возгорания внутри находились около 70 человек.

На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который, предположительно, разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его.

Также в здании были найдены несколько ножей, которые могут принадлежать злоумышленнику. Злоумышленник сейчас находится в больнице с ожогами лица и груди.

В тушении огня были задействованы 30 пожарных расчетов. Пожар был потушен в течение пяти часов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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