МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в Японии

19 июля 2019 12:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших во время пожара, произошедшего в студии аниме в японском городе Киото, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на страницу МИД в Tvitter.

«Опечалены в связи с погибшими во время пожара, произошедшем в студии аниме в японском городе Киото. Выражаем соболезнования японскому народу, семьям тех, кто потерял жизни во время пожара, желаем скорейшего исцеления пострадавшим», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Как ранее сообщал ТАСС, пожар произошел из-за умышленного поджога.

По последним данным, в результате пожара погибли 23 человека, еще 35 получили ранения. Всего на момент возгорания внутри находились около 70 человек.

На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который, предположительно, разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его.

Также в здании были найдены несколько ножей, которые могут принадлежать злоумышленнику. Злоумышленник сейчас находится в больнице с ожогами лица и груди.

В тушении огня были задействованы 30 пожарных расчетов. Пожар был потушен в течение пяти часов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Японии вызвал посла Южной Кореи для вручения ноты протеста
В мире 06:02
В окрестностях Баку загорелся железнодорожный вагон
Происшествия 18 июля 20:34
В студию аниме в Киото, где произошел пожар, поступали угрозы
Другие страны 18 июля 14:48
В Японии один человек погиб из-за поджога студии аниме (Обновлено)
Другие страны 18 июля 08:26
В Минфине Японии усомнились в надежности криптовалюты Libra
Другие страны 18 июля 06:14
Глава центробанка Японии призвал к мерам регулирования в отношении криптовалюты Libra
Другие страны 17 июля 13:55
Лента новостей
В Азербайджане регистрацию прошли 3 тыс. будущих директоров школ
Общество 12:03
Зариф подтвердил подготовку к саммиту в астанинском формате в Турции
Иран 12:00
В Британии консерваторы хотят защитить нового премьера от вотума недоверия на один год
Другие страны 11:58
Saipem о ситуации после взрыва на судне «Исрафил Гусейнов»
Энергетика 11:53
Cамая большая сеть LTE в стране принадлежит Bakcell
ИКТ 11:52
Свыше 800 компаний поставляли TAP материалы и оказывали услуги
Энергетика 11:50
Объемы грузоперевалки из Израиля через порты Турции превышают 7 млн тонн
Бизнес 11:47
Азербайджанская компания наладит поставки халяльной колбасы в Россию
Бизнес 11:37
Отозван посол Казахстана в Азербайджане
Политика 11:32