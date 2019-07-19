Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Саудовской Аравии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял министра юстиции Королевства Саудовской Аравии Валида бин Мохаммада Аль-Самаани, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи Президент Ильхам Алиев отметил хорошие возможности для расширения сотрудничества между органами юстиции и судебными органами двух стран и выразил уверенность в том, что визит министра юстиции Саудовской Аравии Валида бин Мохаммада Аль-Самаани в Азербайджан внесет вклад в их развитие. Коснувшись отношений между двумя народами, Президент Ильхам Алиев расценил постоянное увеличение числа туристов, приезжающих из Саудовской Аравии в Азербайджан, как хороший показатель данных отношений.

Министр юстиции Саудовской Аравии Валид бин Мохаммад Аль-Самаани, в первую очередь, передал главе государства и азербайджанскому народу приветствия короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдулазиза аль Сауда и наследного принца бин Салмана бин Абдулазиза аль Сауда. Гость подчеркнул, что король Салман ибн Абдулазиз аль Сауд отметил высокий уровень связей с Азербайджаном и выразил намерение и дальше развивать эти связи. Аль-Самаани сказал, что увиденные в Баку процессы развития произвели на него глубокое впечатление. Он констатировал успешное проведение в Баку встреч с азербайджанскими коллегами, а также интерес, который вызывают новшества, достигнутые в системе юстиции в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдулазиза аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бин Салмана бин Абдулазиза аль Сауда и попросил передать его приветствия Королю и наследному принцу Саудовской Аравии.

В ходе беседы состоялось обсуждение различных аспектов двусторонних отношений.

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