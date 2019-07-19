Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон «О дорожном движении»

19 июля 2019 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу закон о внесении изменений в закон «О дорожном движении», сообщает в пятницу Trend.

Изменение внесено в ст.12 закона (временное ограничение или запрещение дорожного движения).

Согласно дополнению, если движение транспортных средств угрожает сохранению исторических и культурных памятников, их движение может быть ограничено или запрещено.

В соответствии с другим дополнением, «временный вывоз за рубеж памятников ремесла «осуществляется в соответствии со ст. 16 закона «О сохранении исторических и культурных памятников».

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