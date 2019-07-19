В Азербайджане изменены места работы судей некоторых судов первой инстанции

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий судьи Тертерского районного суда Мубариза Мамедова и изменении мест работы судей некоторых судов первой инстанции.
Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Согласно распоряжению, в соответствии со статьями 113 и 114 закона Азербайджана «О судах и судьях», досрочно прекращаются полномочия судьи Тертерского районного суда Мубариза Сархош оглы Мамедова.
В соответствии со статьями 94 и 112 закона Азербайджана «О судах и судьях», изменены места работы следующих судьей:
Яшар Ханоглан оглы Гашимов освобождается от должности судьи Кяпязского районного суда Гянджи и назначается судьей Физулинского районного суда.
Замин Джабраил оглы Тахиров освобождается от должности судьи Губинского районного суда и назначается судьей Балакенского районного суда.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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