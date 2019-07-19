Президент Ильхам Алиев принял министра муниципалитетов и окружающей среды Катара (ФОТО) (версия 2)

19 июля 2019 20:56 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял министра муниципалитетов и окружающей среды Катара Абдуллаха бин Абдулазиза бин Турки Аль-Субаие, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министр передал главе государства приветствия эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани. Он отметил, что провел в Азербайджане с руководителями соответствующих структур плодотворные обсуждения о перспективах сотрудничества в различных направлениях.

Глава государства выразил признательность за приветствия Тамима бин Хамада Аль Тани и просил передать его приветствия эмиру. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит министра муниципалитетов и окружающей среды Катара Абдуллаха бин Абдулазиза бин Турки Аль-Субаие в Азербайджан внесет вклад в расширение связей между двумя странами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области экологии, сельского хозяйства, продовольственной безопасности и других сферах.

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