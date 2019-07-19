Лейла Абдуллаева: Нагорно-карабахский регион Азербайджана, находящийся в настоящее время под оккупацией ВС Армении, не признается ни одним суверенным государством

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский регион Азербайджана, находящийся в настоящее время под оккупацией ВС Армении, не признается ни одним суверенным государством. Об этом сказала в пятницу Trend руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, комментируя заявление премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс армянского происхождения Гладиса Бережиклияна в интервью армянским СМИ о том, что якобы Новый Южный Уэльс уже 20 лет признает независимость Нагорного Карабаха.

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