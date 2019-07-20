Лейла Абдуллаева: Нагорно-карабахский регион Азербайджана, находящийся в настоящее время под оккупацией ВС Армении, не признается ни одним суверенным государством (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский регион Азербайджана, находящийся в настоящее время под оккупацией ВС Армении, не признается ни одним суверенным государством. Об этом сказала в пятницу Trend руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, комментируя заявление премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс армянского происхождения Гладиса Бережиклияна в интервью армянским СМИ о том, что, якобы Новый Южный Уэльс уже 20 лет признает независимость Нагорного Карабаха.

"Прежде всего хотела бы отметить, что Нагорно-карабахский регион Азербайджана, находящийся в настоящее время под оккупацией ВС Армении, и созданный здесь сепаратистский режим не признается ни одним суверенным государством, даже Арменией.

Что же касается официальной позиции, я хотела бы подчеркнуть, что Австралия однозначно признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и официальные лица страны неоднократно отмечали это в своих заявлениях, а также в официальных письмах и нотах, адресованных Азербайджану. Бывший министр иностранных дел Австралии заявил в 2015 году, что Австралия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и является сторонником прекращения оккупации Нагорного Карабаха. Министр по международному развитию и Тихому океану Австралии в рамках своего визита в нашу страну в 2017 году однозначной форме выразил известную позицию своей Австралии. А недавно, 29 мая текущего года в письме генерал-губернатора Австралийского Союза Питера Косгроува, адресованном Президенту Азербайджана, нашла свое отражение решительная поддержка страны суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Что же касается слов премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс армянского происхождения, хотела бы подчеркнуть, что его слова не отражают позиции Австралийского федерального правительства, и в целом, хотела бы поставить под вопрос степень участия официальных лиц штатов в формировании внешней политики федерального правительства. Заявления, сделанные премьер-министром штата Новый Южный Уэльс в Армении, открыто явно входят в противоречие с официальной позицией федерального правительства, и по нашему мнению, в этом контексте, официальному лицу штата должно быть сделать предупреждение с тем, чтобы, в качестве официального лица, следовал официальному внешнеполитическому курсу страны, которую он представляет.

Хотела бы напомнить, что официальный представитель штата армянского происхождения еще в 2013 году, будучи министром транспорта, был внесен в список лиц, въезд которых в Азербайджан нежелателен, за то, что без разрешения посетил Нагорно-карабахский регион нашей страны.

В целом, группы армянского лобби в Австралии обеспокоены развивающимися в последнее время отношениями между Азербайджаном и Австралией, и делают попытки, нацеленные на их ухудшение. Однако, хотела бы подчеркнуть, что безосновательная деятельность этих групп не сможет навредить развивающимся отношениям между Азербайджаном и Австралией", - сказала Абдуллаева.

(Текст: Али Гасымов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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