Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда на 2018 год (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована 19 июля в 19:33)

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда на 2018 год.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно распоряжению, исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда за 2018 год с доходами 17 614 128,0 тысяч манатов, расходами 11 455 597,5 тысячи маната, или относительно предусмотренных в бюджете 2018 года доходов на уровне 115,0 процентов, расходов на уровне 99,8 процента, утверждаются следующим образом.

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