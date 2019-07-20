Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и их тренеров, за самые высокие результаты на ХХХ Всемирной летней студенческой универсиаде (версия 2)

20 июля 2019 15:32 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о награждении спортсменов Азербайджана и их тренеров, показавших наивысшие результаты на ХХХ Всемирной летней универсиаде студентов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно распоряжению, спортсмены Азербайджана и их тренеры награждаются за самые высокие результаты на XXX Всемирной летней универсиаде студентов, состоявшейся в городе Неаполь Италии, в следующем размере:

  • каждому спортсмену, занявшему первое место, - 50 тысяч манатов, его личному тренеру - 25 тысяч манатов;

  • каждому спортсмену, занявшему второе место, - 30 тысяч манатов, его личному тренеру - 15 тысяч манатов;

  • каждому спортсмену, занявшему третье место, - 20 тысяч манатов, его личному тренеру – 10 тысяч манатов;

  • старшему тренеру команды - в сумме, причитающейся личному тренеру за спортсмена, показавшего самый высокий результат (один раз).

Кабинету Министров Азербайджана поручается решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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