Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и их тренеров, за самые высокие результаты на ХХХ Всемирной летней студенческой универсиаде (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о награждении спортсменов Азербайджана и их тренеров, показавших наивысшие результаты на ХХХ Всемирной летней универсиаде студентов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Согласно распоряжению, спортсмены Азербайджана и их тренеры награждаются за самые высокие результаты на XXX Всемирной летней универсиаде студентов, состоявшейся в городе Неаполь Италии, в следующем размере:
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каждому спортсмену, занявшему первое место, - 50 тысяч манатов, его личному тренеру - 25 тысяч манатов;
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каждому спортсмену, занявшему второе место, - 30 тысяч манатов, его личному тренеру - 15 тысяч манатов;
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каждому спортсмену, занявшему третье место, - 20 тысяч манатов, его личному тренеру – 10 тысяч манатов;
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старшему тренеру команды - в сумме, причитающейся личному тренеру за спортсмена, показавшего самый высокий результат (один раз).
Кабинету Министров Азербайджана поручается решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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