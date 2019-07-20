Президент Ильхам Алиев принял президента Европейских олимпийских комитетов (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич подчеркнул, что очень рад визиту в Азербайджан. Отметив, что XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль организован на высоком уровне, Янез Кочиянчич заявил, что это мероприятие имеет важное значение и является очень хорошим подготовительным процессом для завоевания в будущем олимпийских медалей. Констатировав, что Азербайджан обладает сильными позициями в международном спортивном мире, Янез Кочиянчич особо подчеркнул роль Президента Ильхама Алиева в этом.

Выразив признательность за теплые слова, Президент Ильхам Алиев отметил, что подготовительная работа, связанная с проведением XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля в Баку, завершена, и подчеркнул значение этого мероприятия. Глава государства сказал, что спорт является одной из приоритетных сфер в Азербайджане, отметил, что наши спортсмены добиваются больших достижений на международных соревнованиях, в нашей стране успешно проводятся важные международные спортивные мероприятия.

Затем президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич вручил главе государства памятный подарок.

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