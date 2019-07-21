Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Баку, на самом высоком уровне последовательно принимавший в последние годы ряд престижных спортивных соревнований, 21 июля вновь оказался в центре внимания Европы, а также всего мира. Столица нашей страны принимает XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль "Баку 2019".

В церемонии торжественного открытия фестиваля в Baku Crystal Hall участвуют Президент Азербайджана, руководитель Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, а также президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич, руководители делегаций стран-участниц, ответственные за вопросы молодежи и спорта, и другие лица.

Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль проводится под эгидой Международного олимпийского комитета и является источником гордости Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), имеющих более, чем 25-летнюю традицию. Фестиваль является первым многопрофильным европейским мероприятием для молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет. В нечетные годы раз в два года проводятся зимний и летний фестивали.

Мероприятие проходит под олимпийским флагом и богато олимпийскими традициями: от зажженного факела до присяги спортсменов и официальных лиц. Многие восходящие звезды европейского спорта делают первые шаги на международной арене именно в ходе Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля. Все участники навсегда заберут с собой обретенные здесь дружбу и опыт, а для некоторых фестиваль станет восхождением на олимпийскую вершину. Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль символически объединяет европейскую молодежь в Деревне атлетов. Этот фестиваль является своего рода воротами Олимпийских игр, которые позволят спортсменам почувствовать дух олимпийских событий и откроют путь к вдохновению на новые победы.

Талисманы XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля "Баку 2019", проходящего под девизом "Мы готовы к вершинам", - Джыртдан и Леопард. На престижном турнире, который будет продолжаться семь дней на 12 спортивных объектах столицы Баку, 3900 атлетов из 48 стран включились в борьбу в соревнованиях по десяти видам спорта – спортивной гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе. 52 процента участников – юноши, а 48 процентов – девушки. Спортсмены померятся силами в борьбе за 135 комплектов медалей. В целом, для призеров изготовлено 930 медалей. Из них 300 – золотые, 300 – серебряные и 330 – бронзовые.

Азербайджан участвует в фестивале 122 спортсменами. Численное преимущество составляют борцы и легкоатлеты. В каждом из этих видов спорта Азербайджан будут представлять 18 человек. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо в борьбу включились 12, художественной гимнастике – 4, велосипедному спорту – 6, теннису – 4, плаванию – 6 наших спортсменов. Что касается командных видов спорта, то в каждую из наших сборных по волейболу и баскетболу включено по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах в составе юношей и девушек – всего 30 игроков.

В дни фестиваля в спортивных объектах будут работать более 2500 волонтеров.

Отметим, что Азербайджан стал участвовать в европейских юношеских олимпийских фестивалях с 1993 года. В тот год на фестивале в голландском городе Валкенсвард борьбу вели спортсмены 43 стран. Команда Азербайджана с 1 золотой и 2 серебряными медалями заняла в общем зачете 17-е место. На очередном фестивале, состоявшемся в 1995 году в британском городе Бат, была завоевана лишь 1 серебряная медаль.

После избрания в 1997 году Ильхама Алиева президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана наши спортсмены стали достигать на этих фестивалях более внушительных успехов. Наша команда, удостоенная на фестивале, состоявшемся в 1999 году в датском городе Эсбьорг трех бронзовых медалей, в 2001 году в испанском городе Мурсия стала обладательницей 2 серебряных и 2 бронзовых, спустя два года в Париже – 2 серебряных и 1 бронзовой, в 2005 году в итальянском городе Линьяно – 2 золотых и 4 бронзовых медалей. Самого большого успеха Азербайджан добился на фестивале, организованном в 2007 году в столице Сербии Белграде, где завоевал 7 золотых медалей. На этих соревнованиях наша страна заняла в общекомандном зачете 6-е место.

На фестивале, проведенном в 2009 году в финском городе Тампере, были завоеваны 3 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая, в 2011 году в турецком городе Трабзон – 1 золотая, 2 серебряные, в 2013 году в голландском городе Утрехт – 2 золотые, 1 бронзовая, в 2015 году в Тбилиси – 2 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые, в 2017 году в венгерском городе Дьор – 1 серебряная и 1 бронзовая медали.

Влиятельные спортивные деятели, эксперты отмечают высокий уровень организации проходящего в столице Азербайджана Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич, подчеркнув, что Баку, равно как и предыдущие турниры, успешно примет и нынешний фестиваль, сказал: "Баку полностью готов к организации фестиваля. Город обладает необходимой инфраструктурой не только для проведения крупномасштабных мероприятий. Баку сочетает в себе и другие основные компоненты – высокие организаторские способности, интерес и радушие. Уверен, что XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль пройдет с большим успехом".

Собравшиеся в Baku Crystal Hall зрители и сотни тысяч телезрителей стали свидетелями незабываемых моментов церемонии торжественного открытия.

В 20:00 по бакинскому времени началась церемония торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля.

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