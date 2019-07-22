Вице-премьер: В Азербайджане нет никаких препятствий для свободной деятельности прессы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане полностью обеспечена свобода слова и печати. Об этом сказал вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в понедельник Trend.

Ахмедов подчеркнул, что в стране нет никаких препятствий для свободной деятельности прессы. «Сегодня социальные сети тоже стали средством информации, что имеет большое значение для ее оперативного донесения. Но здесь уже возникает вопрос ответственности, потому что, наряду с правдивыми новостями, распространяется и ложная информация. В соцсетях встречаются и случаи злоупотреблений, что может вызвать обеспокоенность в обществе, ввести его в заблуждение», - сказал он.

Вице-премьер выразил уверенность в том, что со временем эта проблема найдет свое решение. «Азербайджанское общество развивается, модернизируется, совершенствуется. Сюда можно отнести и прессу. В Азербайджане проводятся различные меры для дальнейшего улучшения жизни людей. С этой точки зрения особое значение имеют распоряжения, подписанные Президентом Ильхамом Алиевым. Все это в центре внимания нашей прессы», - сказал Ахмедов.

Отметим, что ежегодно 22 июля в Азербайджане отмечается День национальной печати. Именно в этот день в 1875 году в Азербайджане увидел свет первый номер газеты "Экинчи", учредителем которой был Гасан бек Зардаби. Тем самым были заложены основы национальной печати, и эта дата впоследствии стала отмечаться как День национальной печати.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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