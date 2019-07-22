Али Ахмедов: В Азербайджане люди спокойны за свою жизнь и будущее своих детей

22 июля 2019 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан день ото дня все больше развивается, и это развитие проявляется во всех сферах. Об этом сказал вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в понедельник Trend.

Ахмедов отметил, что правительство систематически предпринимает шаги для повышения благосостояния людей. Растут зарплаты, пенсии граждан, чему поспособствовали указы и распоряжения, подписанные главой государства в первом полугодии, сказал он.

Вице-премьер добавил, что одними из важных факторов являются стабильность и безопасность в Азербайджане. "Стабильность, безопасность людей в Азербайджане на фоне волнений, столкновений, конфликтов в мире - одно из больших преимуществ. Люди спокойны за свою жизнь и будущее своих детей", - сказал он.

Ахмедов отметил, что Азербайджан укрепляет свои позиции в мировом сообществе, активно участвует в крупных международных проектах.

Наряду с этим, он выразил сожаление в связи с тем, что в ряде случаев наблюдаются попытки бросить тень на азербайджанские реалии, а также сказал, что вызывает беспокойство то, что в этом участвуют отдельные граждане Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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