ЦК Компартии Китая: Китай и дальше намерен развивать отношения с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Китай и дальше намерен развивать отношения с Азербайджаном

Об этом сказал руководитель отдела международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао на конференции на тему «Идея социализма Си Цзиньпиня, характерная для Китая нового времени», сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что взаимные визиты между двумя странами оказывают важное влияние на развитие отношений.

Сун Тао подчеркнул, что в последние годы Китай, заметно развившись, занимает обладает значительной долей мирового рынка.

Он также добавил, что отношения Китая с Азербайджаном развиваются по возрастающей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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