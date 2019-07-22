Президент Ильхам Алиев: Прибытие товарного поезда из Китая в Азербайджан - показатель хороших перспектив сотрудничества в экономической и транспортной сферах (ФОТО) (версия 3)

22 июля 2019 18:42 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Прибытие товарного поезда из Китая в Азербайджан - показатель хороших перспектив сотрудничества в экономической и транспортной сферах.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в понедельник делегацию во главе с руководителем отдела международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Суном Тао, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном Китаем успешно развиваются в различных сферах. С удовлетворением вспомнив свой последний визит в Китай, Президент Ильхам Алиев отметил, что во время его встречи с президентом Китая Си Цзиньпином прошли плодотворные переговоры, связанные с дальнейшим развитием двусторонних отношений, и указал на значимость 10 важных документов, подписанных в ходе этого визита, и встреч, проведенных с руководителями ведущих китайских компаний, с точки зрения расширения сотрудничества. Президент Ильхам Алиев расценил недавнее прибытие в Азербайджан грузового поезда из китайского города Сиянь, как показатель хороших перспектив двустороннего сотрудничества в экономической и транспортной сферах. Отметив роль взаимных визитов различного уровня в развитии двусторонних отношений, глава государства заявил, что визит в этом году министра иностранных дел Китая в Азербайджан является хорошим показателем двусторонних связей.

Выразив признательность за добрые слова, заведующий отделом международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Сун Тао, в первую очередь, передал главе нашего государства приветствия президента Си Цзиньпина. Сун Тао отметил, что двусторонние связи, охватывающие различные сферы, успешно развиваются под руководством глав государств обеих стран. Гость отметил, что в результате дальновидной и продуманной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева в нашей стране достигнуты серьезные успехи во всех сферах.

Сун Тао отметил значение участия Президента Ильхама Алиева в проходившем в апреле этого года в Пекине международном форуме «Один пояс, один путь». Он подчеркнул значение достижения в ходе этого визита важных договоренностей главами государств Китая и Азербайджана, связанных с расширением связей.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Си Цзиньпина, просил передать ему свои приветствия.

На встрече было выражено удовлетворение развитием взаимодействия между правящими партиями двух стран и отмечена важность осуществления в этих рамках обмена визитами молодежи, ученых и общественных деятелей.

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