Президент Ильхам Алиев поздравил египетского коллегу (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Египета Абдель Фаттаху ас-Сиси.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня революции.

Верю, что азербайджано-египетские связи, традиционные дружественные отношения и сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Египта – мира и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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