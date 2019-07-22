Али Гасанов: Развитие азербайджанских СМИ полностью соответствует сегодняшнему экономическому, социальному, политическому и культурному развитию Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В понедельник состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучшую журналистскую статью, проведенного Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана, в связи с 144-летием создания Национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Тrend, в мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли, председатель Совета прессы, депутат Милли Меджлиса (парламент) Афлатун Амашов, депутаты, представители государственных структур, руководители СМИ и другие гости.

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