Али Гасанов: Развитие азербайджанских СМИ полностью соответствует сегодняшнему экономическому, социальному, политическому и культурному развитию Азербайджана

22 июля 2019 21:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В понедельник состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучшую журналистскую статью, проведенного Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана, в связи с 144-летием создания Национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Тrend, в мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли, председатель Совета прессы, депутат Милли Меджлиса (парламент) Афлатун Амашов, депутаты, представители государственных структур, руководители СМИ и другие гости.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Али Гасанов: Уверены, что попытки желающих посеять семена раздора между дружественными азербайджанским и грузинским народами окажутся безрезультатными
Политика 16 июля 19:05
Али Гасанов: Динамично развивающийся современный Азербайджан является шедевром Гейдара Алиева
Политика 12 июля 16:44
Али Гасанов: Безопасность и национальные интересы государства должны быть превыше всего
Политика 3 июля 16:53
Завершился официальный визит в Азербайджан премьер-министра Черногории Душко Марковича
Политика 25 июня 18:52
Baku Network представлен на международной конференции «От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к общечеловеческой солидарности» в Вене (ФОТО)
Политика 19 июня 13:40
В Вене проходит международная конференция на тему «От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к общечеловеческой солидарности» (ФОТО)
Политика 19 июня 13:36
Лента новостей
Сегодня в Азербайджане завершается выбор специальностей для приема в резидентуру
Общество 19:54
Еще один азербайджанский борец завоевал серебряную медаль на EYOF Baku 2019
Общество 19:45
Азербайджан присоединился к "Уставу международного военно-медицинского комитета"
Политика 19:44
Бакинская фондовая биржа провела аукцион по размещению ипотечных облигаций
Финансы 19:27
Азербайджан включен в международный культурный маршрут Европейского совета "Оливковые сады"
Туризм 19:27
Предварительные результаты нового проекта в Баку внушают оптимизм (ФOTO)
Общество 19:10
Две азербайджанские женщины-борцы завоевали серебряные медали на EYOF Baku 2019
Общество 18:58
Президент Ильхам Алиев поздравил египетского коллегу
Политика 18:52
АМИ Trend отмечен Почетной грамотой Россотрудничества (ФОТО)
Социум 18:50