Эльмар Мамедъяров принял чрезвычайного и полномочного посла Литвы

22 июля 2019 22:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял чрезвычайного и полномочного посла Литвы в Азербайджане Валдаса Ластаускаса в связи с завершением его дипломатической деятельности, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, а также нынешнем уровне и перспективах развития сотрудничества между двумя странами.

Посол Валдас Ластаускас выразил благодарность правительству Азербайджана за поддержку его дипломатической деятельности и реализации инициатив в этом направлении.

В ходе встречи стороны также выразили удовлетворение существующим сотрудничеством в экономической, торговой, транспортной и других сферах, а также межпарламентскими отношениями между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Эльмар Мамедъяров высоко оценил усилия посла Валдаса Ластаускаса, направленные на развитие двусторонних отношений, и пожелал ему всяческих успехов в дальнейшей деятельности.

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