Али Гасанов: Развитие азербайджанских СМИ полностью соответствует сегодняшнему экономическому, социальному, политическому и культурному развитию Азербайджана (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В понедельник состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучшую журналистскую статью, проведенного Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана, в связи с 144-летием создания Национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает в Тrend, в мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли, председатель Совета прессы, депутат Милли Меджлиса (парламент) Афлатун Амашов, депутаты, представители государственных структур, руководители СМИ и другие гости.

Али Гасанов отметив, что в этом году отмечается 144-летие азербайджанской прессы, сказал:

"Последние 27 лет истории нашей печати творились при вашем участии. Развитие азербайджанских СМИ полностью соответствует сегодняшнему экономическому, социальному, политическому, культурному развитию Азербайджана. К сожалению, находятся оппоненты азербайджанской журналистики, которые пытаются отрицать наше сегодняшнее развитие. Но, то, что за 27-летний исторический отрезок времени азербайджанские СМИ набрались сил представлять Азербайджан не только в стране, но и во всем мире, представляют и будут представлять - реальность».

Гасанов отметил, что сегодня в День прессы, долг каждого почтить память общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего выдающиеся заслуги в истории нашей независимой прессы. Представитель Аппарата Президента напомнил, что указом великого лидера в 1998 году была упразднена цензура над азербайджанскими СМИ, контролирующая деятельность печати, министерство печати и информации, и созданы условия для общественного регулирования азербайджанской прессы.

"Созданный самими же журналистами, Совет печати изучает творческие проблемы, в том числе социально-экономические, выступает перед государством с теми или иными инициативами. Государство оказывает поддержку самым передовым из них», - сказал Али Гасанов.

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