Принята "Государственная Программа по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств"

22 июля 2019 22:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной Программы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и и их прекурсоров и наркоманией на 2019-2024 годы".

Согласно распоряжению, утверждена "Государственная Программа по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и и их прекурсоров и наркоманией на 2019-2024 годы".

Контроль за осуществлением Государственной Программы, утвержденной первой частью этого распоряжения, и координация работ с соответствующими органами в ходе его исполнения поручено Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Государственная комиссия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств раз в год должна представлять Президенту Азербайджана информацию о проделанной работе в области исполнения Государственной Программы, утвержденной первой частью этого распоряжения.

Кабинет министров Азербайджана должен решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

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