Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО)

23 июля 2019 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Колумбии в стране Луиса Антонио Димате Карденаса, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В этот же день глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Малайзии Юбазлана Бин Юсофа и новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии Муриэл Пеневейре.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан присоединился к "Уставу международного военно-медицинского комитета"
Политика 22 июля 19:44
Президент Ильхам Алиев поздравил египетского коллегу
Политика 22 июля 18:52
Президент Ильхам Алиев: Прибытие товарного поезда из Китая в Азербайджан - показатель хороших перспектив сотрудничества в экономической и транспортной сферах (ФОТО)
Политика 22 июля 15:18
Президент Ильхам Алиев выделил дополнительную финпомощь газетам, издаваемым в Азербайджане
Политика 22 июля 12:58
Президент Ильхам Алиев: Наша национальная пресса, основанная на фундаменте «Экинчи» – голос Азербайджана, который слышит мир
Политика 22 июля 11:28
Депутат: Национальная пресса играет важную роль в информационной войне с противником
Политика 21 июля 13:54
Лента новостей
Только в Агдаме ВС Армении разрушили 17 мечетей – госкомитет Азербайджана
Политика 11:58
Токио потребовал от Сеула усилить охрану японских дипломатических представительств
Другие страны 11:54
В поставках компонентов ЗРК С-400 задержек нет – минобороны Турции
Турция 11:47
Рост инвестиций в основной капитал в Казахстане достиг 8%
Бизнес 11:43
АБР продолжит поддержку энергетических реформ в Узбекистане
Энергетика 11:34
Южнокорейские ВВС сделали 360 предупредительных выстрелов в сторону российского самолета
Другие страны 11:32
В Азербайджане объявлен прием на вакантные места в магистратуру вузов и АН
Общество 11:28
Межбанк Азербайджана закупит банковское оборудование
Тендеры 11:13
МИД Ирана: Борис Джонсон должен понять, что Тегеран не желает конфронтации с Лондоном
Иран 11:04