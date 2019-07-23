Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Колумбии в стране Луиса Антонио Димате Карденаса, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отметив значение начала деятельности посла Колумбии в Азербайджане, глава государства расценил это, как показатель наших партнерских связей. Указав на хороший уровень политических связей между Азербайджаном и Колумбией, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул необходимость расширения экономического сотрудничества. В этом контексте глава государства отметил наличие хорошего потенциала для налаживания связей в области торговли, взаимных инвестиций. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в период деятельности в качестве посла Луис Антонио Димате Карденас внесет вклад в развитие наших двусторонних отношений.

Посол Луис Антонио Димате Карденас в первую очередь передал главе нашего государства приветствия президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса.

Отметив, что рад назначению послом в Азербайджане, Луис Антонио Димате Карденас сказал, что идущие в нашей стране процессы развития произвели на него глубокое впечатление. Подчеркнув, что Азербайджан достиг больших успехов в социально-экономической сфере, посол поздравил в этой связи главу государства. Констатировав очень хороший уровень двусторонних политических связей, он подчеркнул важность расширения сотрудничества в области экономики.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Ивана Дуке Маркеса, и просил передать свои приветствия главе государства Колумбии.

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В тот же день глава государства принял новоназначенного посла Китая Го минь.

Посол Го Минь вручила Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Китаем в различных сферах, Президент Ильхам Алиев подчеркнул роль встреч высокого уровня в развитии двусторонних связей. Вспомнив свой визит в Китай для участия в проходившем в апреле этого года в Пекине международном форуме «Один пояс, один путь», Президент Ильхам Алиев отметил, что его встреча в ходе этого визита с главой государства Китая Си Цзиньпином еще раз продемонстрировала, что обе страны заинтересованы в расширении двусторонних связей. Глава государства подчеркнул значение подписания в рамках этого визита 10 важных документов, охватывающих экономическую, промышленную, инвестиционную сферы, с точки зрения дальнейшего расширения двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что его государственный визит в Китай в 2015 году также сыграл важную роль в развитии наших связей. Глава государства отметил, что экономическое сотрудничество Азербайджана с Китаем успешно развивается, и с этой точки зрения недавнее прибытие в Азербайджан грузового поезда из китайского города Сиянь демонстрирует, что связи в транспортной сфере имеют хорошие перспективы. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что рост числа туристов, прибывающих из Китая в Азербайджан, также является хорошим показателем развития связей.

Посол Го Минь в первую очередь передала главе нашего государства приветствия и наилучшие пожелания президента Си Цзиньпина. Го Минь сказала, что для нее является честью быть назначенной послом в Азербайджан в период, когда двусторонние отношения находятся на высоком уровне. Она заверила, что в период деятельности в качестве посла будет прилагать все усилия для реализации важных договоренностей, достигнутых с президентом Си Цзиньпином в ходе последнего визита Президента Ильхама Алиева в КНР. Посол расценила взаимную поддержку наших стран по значимым вопросам как важный показатель развития наших отношений. Отметив, что Азербайджан является прекрасной страной, Го Минь пожелала нашей республике дальнейшего успешного развития под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева.

Глава государства выразил признательность за приветствия и наилучшие пожелания президента Си Цзиньпина, и просил передать и его приветствия и самые добрые пожелания главе государства Китая.

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В этот же день глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Малайзии Юбазлана Бин Юсофа и новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии Муриэл Пеневейре.