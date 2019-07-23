Эльмар Мамедъяров принял государственного секретаря Экваториальной Гвинеи по вопросам промысла и углеводородов

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял делегацию под руководством государственного секретаря Экваториальной Гвинеи по вопросам добычи и углеводородов Сантьяго Мба Энеме Нсуги.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД, гость выразил удовлетворение по поводу пребывания в Азербайджане и вручил Эльмару Мамедъярову пригласительное письмо, адресованное Президенту Ильхаму Алиеву, в связи с участием Азербайджана на Форуме стран-экспортеров газа, который будет проведен с 27 по 29 ноября в его стране.

Поблагодарив за приглашение, министр сообщил что передаст письмо Президенту Ильхаму Алиеву. Далее Мамедъяров сообщил, что надеется на участие делегации из Экваториальной Гвинеи на саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который будет организован в октябре 2019 года в Баку.

В ходе встречи также был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

( Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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