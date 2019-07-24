Президент Ильхам Алиев утвердил структуру министерства по налогам

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об утверждении структуры министерства по налогам Азербайджана.

Согласно распоряжению, утверждается структура министерства по налогам.

В структуру министерства по налогам входят:

Главное управление национальных доходов;

Главное управление предварительного расследования налоговых преступлений;

Главное управление контроля по импортно-экспортным операциям;

Главное управление контроля по обороту акцизных и маркируемых товаров;

Главное управление локальных доходов г. Баку;

Главное управление по работе с малым предпринимательством г. Баку;

Call-center (с полномочиями главного управления);

Местные подразделения (главные управления, управления и отделы).

Кабмину поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим распоряжением; обеспечить в трехмесячный срок приведение нормативно-правовых актов в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением, и в пятимесячный срок проинформировать об исполнении Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Минюсту поручено привести нормативно-правовые акты и акты нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением, и проинформировать Кабмин.

Распоряжение «Об утверждении структуры министерства по налогам Азербайджана» № 1654 от 27 июля 2011 года отменяется.

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