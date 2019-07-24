Президент Ильхам Алиев принял президента Международной астронавтической федерации (версия 2)

24 июля 2019 16:47 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду президента Международной астронавтической федерации Жан-Ива Ле Галя, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи были отмечены успехи в развитии космической промышленности в Азербайджане, говорилось о том, что высокие технологии, в том числе космическая промышленность, являются одной из приоритетных областей в нашей стране, запуск на орбиту уже третьего искусственного спутника Азербайджана был расценен как важное событие и подчеркнуто значение вступления нашей страны в мировую космическую семью.

В ходе беседы констатировалось, что связи между Азербайджаном и Францией успешно развиваются в различных направлениях, в том числе в области космической индустрии, в то же время было выражено удовлетворение расширением сотрудничества нашей страны и с Международной астронавтической федерацией.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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