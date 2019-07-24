Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, занятых в области работы с молодежью и спорта в Азербайджане (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении лиц, занятыхв сфере работы с молодежью и спорта в Азербайджане.

В соответствии с распоряжением, за плодотворную деятельность в области работы с молодежью, заслуги в развитии физической культуры и спорта в Азербайджане награждаются следующие лица:

орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Рагимов Азад Ариф оглу

орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Бабаев Интигам Вагиф оглу

Исмайлов Исмаил Султан оглу

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Гаджиев Фархад Меджид оглу

Гасанов Руфат Эльман оглу

медалью «Терегги»

Аббасов Рагиф Ариф оглу

Ахмедов Вугар Фарман оглу

Мухтаров Рамиз Меджид оглу

Тагиева Гюльгяз Абульфаз гызы

медалью «За отличие на государственной службе»

Багиров Анар Гурбан оглу

Эйвазов Тофиг Баба оглу

Наджафова Афаг Сабир гызы

Эфендиева-Халилова Айса Эльчин гызы

Алимамедов Сулейман Халид оглу

Гезалов Азад Микаил оглу

Гусейнов Фикрет Акиф оглу

Ибрагимов Талех Мамед оглу

Гулиев Азер Али оглу

Гулиев Надир Таир оглу

Гулиев Санан Сафар оглу

Нухбалаев Мустафа Адалят оглу

Манафов Джамал Зульфугар оглу

Мамедов Надир Амрулла оглу

Мамедов Матанат Таир гызы

Мирзоев Алинияз Нусрет оглу

Мухаммедова Камилла Эльдар гызы

Раджабова Фидан Мубариз гызы

Сафаров Ильхам Ильяс оглу

Солтанов Фахри Эльхан оглу

Суртаева Лариса Петровна

Тагиева Джамиля Аллахверди гызы

Велиев Гюндуз Али оглу.

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