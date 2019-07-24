В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Азербайджанского государственного академического национального драматического театра (версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия опубликована в 16:45)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в среду распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

“Прогрессивные идеи в произведениях, которым театр дал сценическую жизнь, играют важную роль деле воспитания в обществе высокоморальных качеств, формировании эстетического вкуса, в особенности, воспитания молодежи в духе патриотизма и приверженности нравственным ценностям.

Своими выступлениями на международных фестивалях, театр также непосредственно участвовал в пропаганде культурных достижений страны. Театр, вступивший в новый этап своего развития, продолжает достойно справляться , возложенными на него обязанностями - сохранением самобытных театральных традиций Азербайджана и осуществлением культурной политики государства”, - говорится, в том числе, в документе.

Согласно распоряжению, министерству культуры надлежит, с учетом предложений Союза театральных деятелей Азербайджана, подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летию Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, Кабинету министров надлежит решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.