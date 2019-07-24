В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Азербайджанского государственного академического национального драматического театра (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в среду распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

“В октябре 2019 года исполняется 100 лет с начала деятельности Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

Со дня создания, Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр, опираясь на классические традиции, уверенно продвигался к вершинам современной сценической культуры и за короткое время прошел содержательный путь развития. Театр, добившийся в минувший период выдающихся успехов, стал художественным достоянием народа и занял достойное место в общественно-культурной жизни страны.

Именно благодаря богатому репертуару Академического национального драматического театра любители искусства смогли ближе ознакомиться со всеми заслуживающими внимания образцами азербайджанской драматургии. В то же время, ставя ценные произведения, занимающие почетное место в мировом драматургическом наследии, и выражающие общечеловеческие идеалы, Национальный драматический театр сыграл активную роль в еще большем сближении азербайджанского сценического искусства с мировой культурой. Отличающиеся художественно-эстетической ценностью произведения, которые на протяжении многих лет входят в репертуар театра, и с большим успехом демонстрируются на его сцене, оставляя неизгладимый след в памяти зрителей, составляют яркие страницы театральной летописи страны.

В Национальном драматическом театре выросло поколение сильнейших актеров азербайджанской сцены. Многочисленные колоритные, совершенные образы, с несравненным мастерством созданные на сцене театра Мирзаагой Алиевым, Марзией Давудовой, Алескером Алекперовым, Адилем Искендеровым, Окюмой Гурбановой, Исмаилом Османлы, Фатмой Гадри, Барат Шекинской, Лейлой Бадирбейли, Мамедрзой Шейхзамановым, Гасанагой Турабовым и другими выдающимися мастерами, золотыми буквами вписаны в историю азербайджанской культуры и театра.

Содержащим прогрессивные идеи произведениям, которым театр дал сценическую жизнь, принадлежит важная роль в пропаганде высоких моральных качеств и формировании эстетического вкуса в обществе, в особенности, воспитании молодого поколения в духе патриотизма и привязанности к нравственным ценностям. Своими выступлениями на международных фестивалях театр в то же время непосредственно участвовал в пропаганде культурных достижений страны. Театр, вступивший в настоящее время в новый этап своего развития, достойно справляется с поставленными перед ним задачами в области сохранения самобытных театральных традиций Азербайджана и реализации культурной политики государства”, - говорится в документе.

Согласно распоряжению, министерству культуры Азербайджана с учетом предложений Союза театральных деятелей Азербайджана, подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летию Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

Кабинету министров Азербайджана решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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