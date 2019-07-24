Закир Гасанов принял участие в открытии нового военного объекта в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства находятся в прифронтовой зоне с целью проверки воинских частей.

Сначала руководство министерства, посетив памятник, воздвигнутый в память о шехидах апрельских боев, возложили к нему цветы и почтили память соотечественников, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность страны, передает в среду Trend со ссылкой на минобороны.

Министр обороны принял участие в открытии нового жилого комплекса для личного состава одного из подразделений. Ему было доложено, что жилой комплекс оснащен газо- и водопроводом, линиями электропередачи и коммуникаций, а также новой мебелью.

Руководство министерства осмотрело солдатскую казарму, медпункт, хранилище боевой техники, парк автомобильной техники, оружейное помещение, комнату идеологических занятий, бытовую комнату, столовую, душевую, вещевой склад и служебные помещения, после чего пообедало вместе с личным составом.

Затем министр обороны навестил семью погибшего в ходе апрельских боев шехида Орхана Гамидова, которая проживает в одном из сел, расположенных вблизи линии соприкосновения войск. В ходе встречи было отмечено внимание и забота, оказываемые семьям шехидов на государственном уровне, и выражена глубокая признательность Президенту и Первому вице-президенту Азербайджана за их деятельность и решения, принимаемые в этой сфере.

Мать шехида Тамилла ханум, поблагодарив за внимание, проявленное главой государства её семье и подарки, врученные от имени министра обороны, отметила, что с помощью военнослужащих был проведен водопровод во двор дома, где проживает семья его сына и построен «родник Орхана».

Во время беседы, продолжавшейся за чайным столом, члены семьи шехида, отметив большую веру в мощь и победу азербайджанской армии, подчеркнули, что населенные пункты, расположенные вблизи линии соприкосновения войск надежно защищены нашими подразделениями, а население оказывает высокое доверие военнослужащим.

На встречах, проведенных руководством министерства обороны в рамках визита в прифронтовую зону, также приняли участие глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алыев и депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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